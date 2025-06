Rafforzata la protezione per il sindaco di Botricello Puccio

il fatto

CATANZARO E’ stata rafforzata la protezione per il sindaco di Botricello Simone Puccio. A deciderlo è stato l’ultimo Comitato per la sicurezza e l’ordine presieduto dal prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, e svoltosi alla presenza dello stesso Puccio: la decisione è stata assunta dopo che è stato divulgata via social una lettera riservata che Puccio aveva inviato mesi fa alla Prefettura, contenente gravi accuse su presunte infiltrazioni mafiose nella protesta degli agricoltori che si tenne nel gennaio scorso lungo la Statale 106.

La solidarietà di Forza Italia

“Vicinanza, affetto e solidarietà al sindaco di Botricello, Simone Puccio, al centro dell’attenzione da parte di famiglie ‘ndraghetiste”. E’ quanto afferma, in una nota, il segretario provinciale di Forza Italia, Marco Polimeni. “Da poco tempo sindaco – sottolinea Polimeni – Simone Puccio, insieme all’Amministrazione Comunale, ha saputo dare un’impronta di cambiamento ad un modo di amministrare e fare politica che, evidentemente, ha dato fastidio a chi, da troppo tempo, considera alcune zone della nostra bellissima provincia preda del malaffare e dell’illegalità. Simone – componente del direttivo Arrical e dell’Anci Calabria – è, da sempre stato, impegnato in prima fila nella lotta a tutela dei principi di legalità e trasparenza, valori di cui ha fatto i punti cardine della sua azione. Un’azione e un coraggio che lo rendono un sindaco antimafia accanto al quale schierarsi senza se e senza ma. Al sindaco di Botricello va, pertanto, la vicinanza dell’intero partito di cui egli fa, anche, parte, consapevole che continuerà a portare avanti la rivoluzione culturale e politica, egregiamente, avviata nella bellissima comunità di Botricello. Mi sento di ringraziare, inoltre, S.E. il Prefetto, dott. Castrese de Rosa e tutte le forze dell’Ordine che, con tempestività, hanno fatto quadrato intorno al sindaco Puccio e alla sua Amministrazione Comunale”.

