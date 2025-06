San Luca, morto in ospedale il pensionato salvato nel dirupo

la tragedia

SAN LUCA È morto Giovanni Giorgi, l’80enne caduto in un dirupo nei pressi di San Luca, nel Reggino, questa notte. L’anziano era stato ritrovato in un primo momento vivo stamattina, verso le 9, in fondo a un dirupo e in evidente difficoltà. I Carabinieri e i soccorritori erano riusciti a trarre in salvo l’uomo e portarlo in ospedale. Sembrava una storia a lieto fine, ma oggi pomeriggio le condizioni del pastore si sono aggravate a causa delle ferite ed è morto in ospedale. (redazione@corrierecal.it)

