Serie B, respinta l’istanza della Salernitana: confermato il playout

la decisione

Confermato il playout della Serie B tra Sampdoria e Salernitana. Il Tribunale federale nazionale ha respinto infatti l’istanza cautelare del club campano che aveva chiesto il blocco del playout in seguito al caso Brescia. La gara d’andata dello spareggio per non retrocedere in Serie C verrà dunque giocato domenica 15 giugno al ‘Ferraris’, mentre il match di ritorno è in programma venerdì 20 all’Arechi’.

