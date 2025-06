Sorpreso ad abbandonare rifiuti speciali in un’area demaniale, uomo denunciato nel Reggino

la scoperta

CONDOFURI Stava scaricando rifiuti speciali in un terreno incolto all’esterno dell’isola ecologica comunale di Condofuri, in località Lugarà, quando è stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Condofuri San Carlo.

A finire nei guai un uomo del posto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona mentre, lo scorso 4 giugno, arrivava a bordo della propria auto e scaricava dal bagagliaio plastica e materiali inerti da lavorazione.

L’area, di proprietà demaniale e priva di recinzione, era già oggetto di attenzione da parte dei militari per precedenti episodi di abbandono di rifiuti. Le immagini sono risultate fondamentali per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile.

L’Arma dei Carabinieri è quotidianamente impegnata nel contrasto ai reati ambientali attraverso una costante e mirata attività di controllo del territorio, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la legalità. Ogni gesto illecito in tal senso sarà perseguito con determinazione. Al momento, nei confronti dell’uomo è stata formalizzata una denuncia in stato di libertà.

