Da «simbolo» a «orgoglio», la politica festeggia Gattuso. Occhiuto: «Calabrese vero»

COSENZA Appena il comunicato della Figc ha ufficializzato Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale, la Calabria politica è esplosa in un fragoroso applauso. A cominciare dal governatore Roberto Occhiuto. «Congratulazioni a Gennaro Gattuso – afferma – nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Un grande giocatore e allenatore, un campione nello sport e nella vita, un uomo di cuore e carattere con una grinta unica e contagiosa. Un calabrese vero che inorgoglisce tutta la nostra Regione. La persona giusta per risollevare gli azzurri e per tentare di conquistare la qualificazione al prossimo mondiale di calcio». W l’Italia, w Ringhio».

«La nomina di Gennaro Gattuso a commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio – evidenzia invece il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – è motivo di grande orgoglio per la Calabria e per tutti i calabresi. Rino rappresenta al meglio i valori della nostra terra: passione, sacrificio, autenticità e un forte senso di appartenenza. La sua storia personale e professionale, segnata da traguardi straordinari raggiunti senza mai perdere il contatto con le proprie radici, è un esempio per le nuove generazioni. Da calciatore ha conquistato il mondo con grinta e cuore, da allenatore porta ora sulla panchina degli Azzurri la stessa energia, lo stesso spirito combattivo. Formulo a Gattuso i migliori auguri di buon lavoro: che possa guidare l’Italia verso una nuova stagione di successi e riportarla finalmente ai vertici del calcio mondiale».

«Siamo molto orgogliosi». Così Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, commenta all’Adnkronos l’incarico di ct della nazionale italiana di calcio a Gennaro Gattuso che proprio di quella zona della Calabria è originario. Una scelta che la comunità di Corigliano «aspettava da un po’ anche se era nell’aria; siamo contenti – sottolinea il primo cittadino – perché conosciamo Rino, sappiamo come lavora, sappiamo quanta passione ha messo in tutto quello che ha fatto: questo è un bellissimo riconoscimento». «In un momento in cui la sensazione è che la nazionale avesse bisogno di un professionista vero e attaccato alla maglia – viste anche le ultime polemiche rispetto ad allenatori e giocatori – penso che la Federazione abbia scelto una persona che nella sua vita non ha mai avuto dubbi di questo tipo per atteggiamento, carattere, voglia», osserva il primo cittadino. «In una situazione così difficile – aggiunge Stasi – probabilmente solo professionisti come Gattuso potrebbero risollevare le sorti della nazionale». «Per noi è un grande orgoglio e una bellissima notizia», conclude il primo cittadino ricordando che il nuovo ct «è legatissimo alla sua famiglia, alla sua terra».

«Formulo i migliori auguri a Rino Gattuso. È un simbolo della Calabria come un altro Rino che è stato un grande cantante. È un uomo generoso, buono, sensibile. È lo specchio di una regione di gente perbene e onesta». Lo scrive sui social il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

«Ringhio Gattuso è il simbolo della Calabria. Ha il sangue della generosità, della bontà e dell’onestà». Lo afferma Simona Loizzo deputata della Lega. «Sono stata amica della splendida sorella andata via troppo presto e ho potuto apprezzare il senso della generosità di Rino, il suo amore per Corigliano, la sua schiettezza. Per noi calabresi è un giorno di festa».

«Fatemi fare un po’ di campanilismo spicciolo. Gennaro Gattuso, un figlio di questa terra, dopo averci portato sul tetto del mondo insieme a tanti altri Campioni, da oggi guiderà la Nazionale». A scriverlo sui suoi profili social, con tanto di foto con maglia dell’Italia, è la deputata rossanese del M5s Vittoria Baldino. «Da qui – aggiunge – dalla sua terra, gli giunga il mio augurio di buon lavoro e in bocca al lupo per questa nuova, straordinaria, avventura».

Zoff: «Può fare bene»

Ma non solo la politica calabrese si è espressa su Gattuso. Anche un altro simbolo del calcio italiano come Dino Zoff ha mandato il suo in bocca al lupo all’ex Milan. «Gattuso nuovo commissario tecnico della Nazionale? Bene, secondo me può far bene. Faccio un grosso in bocca al lupo a lui e a tutti gli Azzurri», ha detto all’Adnkronos il portiere dell’Italia campione del mondo nel 1982 e commissario tecnico azzurro dal 1998 al 2000.

