La Sampdoria batte 2-0 la Salernitana nell’andata dei playout

la gara salvezza

GENOVA La Sampdoria si prende il primo round dei play-out di Serie B: battuta per 2-0 la SALERNITANA nell’andata, giocata al Ferraris. Un colpo molto importante in vista del ritorno di venerdì, all’Arechi, dove i campani dovranno necessariamente vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato e conquistare la salvezza. Evani sceglie Sibilli al fianco di Coda, mentre sulla sinistra Venuti vince il ballottaggio con Ioannou. Marino, da canto suo, lancia dal 1′ Simy, lasciando in panchina Cerri. E’ la Sampdoria a partire meglio, proprio con Sibilli subito protagonista. L’ex Bari è l’autore del primo tiro della partita dopo sette minuti, ma è al 12′ che va vicino al gol superando giri con una bella finta ma sprecando tutto davanti a Christensen. I blucerchiati impongono alla partita subito un ritmo molto alto, recuperando spesso palla nella trequarti avversaria. Da qui deriva un’altra occasione sempre con Sibilli, che sguscia tra un paio di avversari e chiude il mancino sul primo palo trovando la grande risposta del portiere granata.

Il primo squillo ospite arriva al 36′, quando Tongya, in campo aperto, salta nettamente Riccio ma poi fa partire un tiro debole e centrale. L’occasione scuote la Sampdoria, che passa in vantaggio al 39′: Christensen smanaccia sull’angolo, Alex Ferrari di mancino si coordina al meglio e mette in mezzo per Meulensteen, che insacca di testa replicando il gol realizzato proprio contro i campani poco più di un mese fa. La Sampdoria prosegue con un piglio migliore anche nel secondo tempo, arrivando al tiro con Depaoli e Sibilli, con quest’ultimo che spreca di nuovo tutto: viene fischiato comunque un fuorigioco, che però sembra non esserci. Nel mezzo lo spunto di Hrustic, che serve in profondità Simy, anticipato all’ultimo da Cragno. I due vengono a contatto con il portiere che rimedia un taglio sul mento, mentre Simy viene ammonito. Il portiere della Sampdoria è poi costretto a uscire in barella al 71′ dopo aver sentito un “crack” apparentemente ad altezza tendine iniziando uno scatto. I ritmi diminuiscono e la Salernitana prova a guadagnare metri, ma all’86’ arriva la doccia gelata per gli ospiti: cross di Ioannou su punizione, Ruggeri non interviene in maniera definitiva, la palla sbatte su Gian Marco Ferrari e Curto insacca da zero metri. A rovinare la serata della Sampdoria è il brutto intervento di Borini su Lochoshvili: inizialmente ammonito, l’ex Roma e Milan viene poi espulso da Aureliano in seguito a on-field review. La Salernitana si getta in avanti cercando di dimezzare lo svantaggio, ma la Samp si difende con lucidità, grazie anche al riflesso di Ghidotti su Cerri. Nel finale, dopo un piccolo capannello nato dal fallo di Raimondo su Sibilli, rosso diretto a Stojanovic per un colpo proibito a Ioannou. Venerdì sera il verdetto.

