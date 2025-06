L’indagine su Occhiuto: non è stata eseguita alcuna perquisizione

il caso

COSENZA Al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato notificato un provvedimento di proroga delle indagini nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione assieme ad altre quattro persone. Nella serata di giovedì era stato lo stesso governatore a dare notizia, attraverso i social, della sua iscrizione nel registro degli indagati e a sollecitare un colloquio con i magistrati. Si tratta di un’inchiesta della procura di Catanzaro (coordinata dal procuratore capo Salvatore Curcio e dal sostituto Domenico Assumma) che cerca di fare luce su nomine e incarichi in società di cui faceva parte il governatore assieme ad altri due indagati. Uno di questi e’ il suo stretto collaboratore Paolo Posteraro, ex manager di Amaco, l’azienda di trasporti del Comune di Cosenza, e oggi capo segreteria di Matilde Siracusano, sottosegretaria del governo Meloni e compagna del presidente della giunta regionale. Poi risulta indagato anche Ernesto Ferraro oggi a capo di Ferrovia della Calabria. Nei confronti di Occhiuto – scrive l’Agi – non è stata eseguita alcuna perquisizione, ma da quanto è emerso ci sarebbe un decreto di perquisizione eseguito nei confronti di altri indagati. Il condizionale è d’obbligo perché in procura vige uno strettissimo riserbo sulle indagini; mentre agli indagati al momento sono stati notificati solo provvedimenti di proroga delle indagini dai quali i diretti interessati hanno scoperto di essere iscritti nel registro degli indagati. Intanto, i finanzieri stanno cercando di fare chiarezza su bonifici e versamenti che riguardano società di cui facevano parte Occhiuto e gli altri indagati. In particolare, dalle indagini è emerso che Posteraro è legato a Roberto Occhiuto per esserne stato socio in alcune società, quali “Tenuta del castello”, società agricola srl; Fondazione Patrimonio artistico retail srl; Parametro holding srl; Ytam srl. Dalle intercettazioni, emergerebbe che Posteraro avrebbe conferito denaro nelle società in cui era socio con Occhiuto. Quest’ultimo – sempre secondo le indagini – ne avrebbe solo tratto beneficio in diverse forme: denaro; utilizzo di automobili per uso personale o per i suoi familiari; pagamento di multe per violazione del codice della strada. Inoltre, sotto la lente dei pm ci sarebbero anche nomine e incarichi ricevuti da Posteraro guadagnando cospicue somme di denaro. Si tratta di contestazioni fatte dai magistrati sulla base di accertamenti della Finanza, ma sui quali sono ancora in corso riscontri.

