Tartaruga marina avvistata sulla spiaggia a Siderno – VIDEO

SIDERNO Un avvistamento che desta grande curiosità ha animato la spiaggia di Siderno, nella Locride, come testimoniato da un video che sta facendo il giro dei social: uno splendido esemplare di tartaruga marina di grandi dimensioni sulla sabbia, che probabilmente ha scelto la spiaggia della Locride per deporre le uova.

La Locride è infatti una zona cruciale per la nidificazione delle tartarughe caretta caretta, specie protetta. La stagione delle nidificazioni è appena iniziata, e la Calabria si conferma ancora una volta un territorio vitale per la biodiversità marina.

