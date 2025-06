Grandine e allagamenti a Parma, crolla impalcatura – VIDEO

MALTEMPO

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito nel primo pomeriggio Parma e le zone agricole a Nord del capoluogo emiliano, provocando allagamenti e numerosi danni. Poco dopo le 14.30, una violenta grandinata si è abbattuta su diversi quartieri, con effetti particolarmente gravi nelle frazioni di Vicomero e Ravadese, dove sono state segnalate criticità per le coltivazioni. Problemi anche nel polo industriale dello Spip e nei comuni di Sorbolo e Torrile, nella bassa parmense. Decine le auto danneggiate dalla grandine, mentre il volo Palermo-Parma è stato dirottato su Bologna a causa delle avverse condizioni meteo. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in città. In via Saffi, nel centro di Parma, il forte vento ha provocato il crollo di un’impalcatura montata per lavori di ristrutturazione. Il ponteggio ha colpito alcune auto in sosta, ma non si registrano feriti. L’area è stata messa in sicurezza e i tecnici del 115 sono ancora sul posto per completare le operazioni. (AGI)