Il futuro incerto del Cosenza calcio: stasera torna Milicchio con “I fatti del calcio”

calcio in tv

COSENZA Torna questa sera, lunedì 16 giugno alle 20:40 su L’altro Corriere Tv (canale 75), l’appuntamento settimanale con “I fatti del Calcio”, il programma condotto da Giuseppe Milicchio che analizza i temi più caldi del panorama calcistico calabrese, con maggiore attenzione al Cosenza calcio. Stasera si parlerà prevalentemente del futuro della squadra rossoblù, che dopo l’ok della Covisoc alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C, è ancora diviso tra un cambio di proprietà e la continuazione dell’era Guarascio. Con il ritiro che dovrebbe svolgersi a Lorica, nelle prossime ore si attendono novità per quanto riguarda la scelta del tecnico (resterà Alvini?) e del ds (Delvecchio dovrebbe lasciare nonostante abbia ancora un contratto di un anno con il club).

Numerosi gli ospiti: Massimo Cerri (direttore sportivo che ieri ha seguito al “Ferraris” di Genova la gara di andata playout tra Sampdoria e Salernitana), il tecnico Cristiano Lucarelli (ex bomber del Cosenza) e i giornalisti Valter Leone, Andrea Marotta e Sandro Mosca, oltre ovviamente al noto tifoso Felice Arieta, voce appassionata della curva rossoblù.





E tra poco attendo la risposta di lucarelli

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato