Il presidente Roberto Occhiuto stasera esporrà le proprie ragioni a “Quarta Repubblica”

l’appuntamento in tv

COSENZA Si allontana l’ipotesi di un interrogatorio, almeno a breve, per Roberto Occhiuto. Al presidente della Regione Calabria era stato notificato nei giorni scorsi un provvedimento di proroga delle indagini nell’ambito di una inchiesta della procura di Catanzaro che ruota attorno a società e nomine (qui un focus).

Anche per questo il presidente ha deciso di “difendersi” e comunque esporre le proprie ragioni in tv: stasera infatti sarà ospite del programma televisivo “Quarta Repubblica” in onda dalle 22,40 su Retequattro e condotto da Nicola Porro. «Parlo io» il messaggio con cui Occhiuto ha annunciato via social la partecipazione alla trasmissione Mediaset.

Nei giorni scorsi è emerso anche che non è stata eseguita alcuna perquisizione a carico del governatore. (redazione@corrierecal.it)

