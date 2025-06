Polizia, Federica Licastro assegnata al commissariato di Lamezia Terme

la nomina

LAMEZIA TERME Nuovi rinforzi al commissariato della Polizia di Stato di Lamezia Terme, dove è stato assegnato il commissario Federica Licastro. Originaria della provincia di Catanzaro, ha ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’ateneo “Magna Graecia” del capoluogo calabrese. Dopo la laurea, ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni forensi presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, svolgendo un periodo di tirocinio formativo dapprima presso la VI sez. civile della Suprema Corte di Cassazione e, successivamente, presso il Tribunale ordinario di Lamezia Terme. A conclusione del percorso formativo, nel 2017 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal mese di giugno 2024, dopo aver superato il concorso per Commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, ha frequentato il 113° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, ove ha ottenuto un master di secondo livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso la Luiss “Guido Carli”. Licastro, dal 16 giugno, è stata assegnata al Commissariato distaccato di Lamezia Terme della Questura di Catanzaro.

