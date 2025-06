L’Iran attacca: missili su Tel Aviv – VIDEO

la guerra in medio oriente

Sirene e forti esplosioni sono state udite a Gerusalemme, a Tel Aviv e in altre città di Israele centrale. Lo riferiscono Haaretz e l’agenzia di stampa France Presse. Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno comunicato via Telegram il lancio di una nuova raffica di missili iraniani verso Israele.

Uno degli impatti del missile balistico ha colpito un deposito di autobus a Herzliya, a nord di Tel Aviv, danneggiando diversi autobus e innescando un piccolo incendio. Finora non si hanno notizie di feriti.