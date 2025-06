Nuovo ospedale di Catanzaro, Tallini: «Boicottare l’area del Pugliese-Ciaccio un colpo mortale»

la nota

CATANZARO «Il centrodestra catanzarese ha obbedito al diktat di Occhiuto: il nuovo ospedale si deve fare (se mai si farà ) a Germaneto e il Pugliese deve essere rottamato. Non si era mai visto nella storia politica di Catanzaro un asservimento così totale e acritico. Boicottando la mozione che indicava l’area del Pugliese-Ciaccio per realizzare i nuovi spazi ospedalieri, i cavalieri serventi di Occhiuto hanno inferto un colpo mortale alla città. Gli interessi del Governatore vengono prima di quelli di Catanzaro, dei suoi cittadini, degli ammalati e dei lavoratori della sanità. Si sono venduti la facoltà di medicina, si sono venduti i posti letto del Sant’Anna, sono pronti a vendersi anche il Cavatore. Coloro che hanno aperto le porte della città agli invasori saranno giudicati dalla storia e ne risponderanno alla loro coscienza. Poiché le istituzioni non sono in grado di difendere la città, non restano che le strade della mobilitazione e della denuncia». E’ quanto dichiara, in una nota, Mimmo Tallini già presidente del consiglio regionale della Calabria. (redazione@corrierecal.it)