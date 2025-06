Riparte “Big Academy”: così si formano i manager del futuro in Calabria

SVILUPPO ECONOMICO

CATANZARO Nuovi temi e nuovo corso in partenza nel 2026 per BiG Academy, la scuola di alta formazione avviata lo scorso anno attraverso il coinvolgimento delle grandi aziende del territorio, per formare giovani manager in grado di interpretare al meglio le sfide del cambiamento. Il progetto, nato originariamente in Toscana, ed esteso a partire dal 2024 anche al territorio calabrese con l’apertura della prima classe a Vibo Valentia, nello stabilimento di Baker Hughes, continua ad evolversi per rendersi sempre più autonomo rispetto al percorso toscano. Una testimonianza in tal senso arriva dalle docenze, che adesso si svolgono per l’80% in autonomia e vengono erogate in co-presenza da professori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale e del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria, insieme ai top manager delle aziende del territorio aderenti al progetto.

Il corso 2026

Dopo l’avvio della prima classe, nel 2024, con 6 partecipanti e quella di quest’anno con 10, per il corso 2026 si punta ad incrementare ulteriormente il numero degli iscritti. Le registrazioni sono già aperte e si chiuderanno il 31 ottobre 2025. La modulistica può essere scaricata dal sito www.bigacademy.it, nella sezione “Iscriviti”. Previste oltre 200 ore di insegnamento, distribuite secondo una formula weekend (venerdì e sabato), ed un calendario ricco di lezioni, appuntamenti, visite aziendali e team building, organizzati con la collaborazione dei numerosi partner: fra i nuovi temi affrontati, gli aspetti relativi alla sostenibilità, al benessere della comunità aziendale e all’inclusione lavorativa, intelligenza artificiale, supply management, comunicazione e public speaking. Sei le macroaree strategiche del Corso: governance e crescita aziendale; leadership e sviluppo organizzativo; scenari internazionali e strategie di sviluppo; transizione energetica e digitalizzazione; dinamiche finanziarie e controllo di gestione; operations. “In questi ultimi due anni ACSI ha visto in Calabria le condizioni per dare vita ad un corso di alta formazione manageriale, come quello di BiG Academy, che si configura come un percorso “dalle aziende per le aziende”, in cui il fattore accademico si muove in sintonia con il fattore industriale – spiega Paolo Ruggeri, presidente di Acsi-Big Academy. – Crediamo, infatti, che sul territorio calabrese esistano realtà dinamiche e di grande potenziale: proprio per questo vogliamo rafforzare e consolidare la compagine associativa in regione, creare valore aggiunto, fornire ai manager calabresi la possibilità di confrontarsi, fare network e, contemporaneamente, di sviluppare le competenze necessarie per muoversi al meglio nei mercati globali”. “L’Alta Formazione manageriale offerta da BiG Academy è una leva strategica essenziale per accompagnare l’evoluzione del sistema produttivo calabrese – aggiunge Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria. – Le nostre imprese affrontano sfide complesse legate all’innovazione, alla sostenibilità e all’internazionalizzazione, che richiedono competenze sempre più avanzate. In questo contesto, rafforzare le competenze manageriali è cruciale per formare una nuova classe dirigente capace di guidare il cambiamento e cogliere le opportunità globali. Il consolidamento della presenza di BiG Academy in Calabria rappresenta un riconoscimento dell’impegno di grandi aziende verso il nostro territorio e conferma l’urgenza, condivisa dalle stesse imprese locali, di qualificare la leadership imprenditoriale. Unindustria Calabria accoglie con favore il coinvolgimento dell’Unical nel progetto e sostiene convintamente questo percorso, certa che solo investendo sul capitale umano potremo garantire un futuro competitivo e aperto al mondo per le nostre imprese”. Secondo l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì, “la Big Academy è un’occasione importante, perché è un progetto di alta formazione manageriale, quindi ci sono delle grandi imprese che investono sul territorio affinché le piccole, quelle che hanno meno possibilità da questo punto di vista, possano formare i propri manager e fare in modo quindi che le proprie aziende crescano. Il governo regionale quindi accoglie con particolare favore questa iniziativa, perché siamo convinti che le competenze siano fondamentali per la crescita di un territorio. Noi abbiamo particolarmente a cuore la nascita, la crescita, l’implementazione delle competenze, sia a livello universitario, come del resto che supportiamo i ragazzi sin dalle borse di studio e poi nei dottorati di ricerca e nei voucher per i master di primo e di secondo livello”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato