Catanzaro, Bonini fa gola alla serie A: scatta l’asta?

il mercato delle aquile

CATANZARO Mentre si attende l’ufficialità di Alberto Aquilani come nuovo allenatore del Catanzaro, che raccoglierà il testimone lasciato da Fabio Caserta (pronto a legarsi al Bari), la società giallorossa è già in pieno fermento sul mercato. Tra operazioni in uscita e possibili conferme, a tenere banco in queste ore è il futuro di Federico Bonini, tra i giocatori più appetiti del momento.

Il giovane difensore, classe 2001, è reduce da una stagione di alto profilo, in cui ha saputo coniugare efficacia difensiva a una sorprendente incisività in zona offensiva, mettendosi in evidenza con gol e assist. Una crescita che non è passata inosservata agli occhi della serie A: oltre alla Cremonese, neo-promossa, sulle tracce di Bonini ci sarebbero anche Lazio e Como, pronte a inserirsi nella corsa.

Nonostante il contratto che lo lega al Catanzaro fino al 2029, l’ipotesi di una cessione non è da scartare. Il presidente Floriano Noto ha già fatto intendere che per lasciar partire un elemento così importante servirà un’offerta di peso. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato