Catanzaro, mercato in fermento: occhi su un giovane della Fiorentina

il mercato giallorosso

CATANZARO Il Catanzaro guarda con attenzione alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club calabrese starebbe valutando l’arrivo di un giovane profilo già conosciuto dal nuovo allenatore Alberto Aquilani, che lo ha avuto a disposizione durante la sua esperienza nelle giovanili viola. Si tratta di Jonas Harder, classe 2005, in forza alla Primavera viola (quest’anno 35 presenze e due reti con esordio in Conference League).

Nel frattempo, sul fronte delle uscite, il Bari guidato dall’ex Fabio Caserta ha messo gli occhi su Tommaso Cassandro. Il difensore, protagonista di una stagione positiva con 32 presenze, 2 gol e 2 assist, è di proprietà del Como.

Situazione in evoluzione anche per il futuro di Quagliata: la Cremonese, detentrice del suo cartellino, chiede circa un milione di euro per il riscatto. Tuttavia, non si esclude la possibilità di un’intesa alternativa che possa garantire la permanenza dell’esterno al “Ceravolo”.

Tra i nomi seguiti da altri club, spicca quello di Federico Bonini: il difensore è nel mirino di diverse squadre di Serie A e una sua eventuale cessione potrebbe rappresentare un’importante plusvalenza per le Aquile. Resteranno invece da valutare, alla luce delle decisioni del nuovo tecnico, le posizioni di Nicolò Buso e Filippo Pittarello, entrambi candidati alla permanenza ma ancora in attesa di una conferma definitiva.

