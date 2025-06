«Senza il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici aumenteranno i lavoratori poveri»

la protesta

VIBO VALENTIA «Ho partecipato questa mattina a Vibo Valentia alla manifestazione per lo sciopero nazionale di 8 ore indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl, UilM per rivendicare il rinnovo del contratto metalmeccanico. Il mancato rinnovo contrattuale determina una preoccupante perdita di potere di acquisto dei salari e accresce il fenomeno dei lavoratori poveri». Lo afferma il consigliere regionale del Partito democratico Raffaele Mammoliti. La manifestazione dei metalmeccanici calabresi si è svolta stamattina a Vibo Valentia, scelta come punto di incontro regionale per lo sciopero indetto dai sindacati per il mancato rinnovo del contratto nazionale. «Tale situazione – scrive Mammoliti – si aggrava notevolmente nella nostra Regione che, nonostante qualche tiepido segnale di crescita dell’industria, registra segni negativi in settori strategici e fondamentali per l’economia calabrese quali l’agricoltura ed i servizi. Una situazione davvero preoccupante malgrado gli ingenti finanziamenti pubblici disponibili che la regione Calabria non sta riuscendo ad utilizzare proficuamente. Il divario tra Sud e resto del Paese, che determina una perdita di potere di acquisto per il 2019 pari al -6% e il fenomeno dei lavoratori poveri (con reddito annuo inferiore a 7.300 €), rischiano di ingenerare un circolo vizioso negativo, con conseguenze sfavorevoli sui consumi e sulla crescita dell’intero settore produttivo. Pertanto, a nome mio e dell’intero Gruppo regionale, ho espresso solidarietà e vicinanza alla rivendicazione unitaria, consapevole che il rinnovo dei contratti è indispensabile per aumentare i salari, contrastare la precarietà ed estendere i diritti contribuendo, così, al rilancio della politica industriale indispensabile per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno e della nostra Regione».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato