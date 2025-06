Trasporti, oggi sciopero nazionale di 24 ore

i disagi

ROMA Bus, treni e aerei: oggi possibile venerdì nero per i trasporti. È in programma lo sciopero generale proclamato dai sindacati Usb, Sgb e Cub, con diverse motivazioni alla base delle motivazioni, dai rinnovi contrattuali, alla richiesta di investimenti su sanità, scuola, trasporti, welfare e del cessate il fuoco a Gaza. L’agitazione durerà 24 ore. A Roma durante lo sciopero il servizio di trasporto pubblico sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. A Milano il servizio dell’Atm non è garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. A Napoli, l’azienda mobilità informa sul suo sito che le fasce di garanzie per tram, bus e filobus sono dalle ore 5,30 alle ore 8,30 e dalle ore 17 alle ore 20 con ultime partenze 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Possibili disagi alla circolazione per i treni a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 21 di venerdì 20 giugno. Per il trasporto Regionale è prevista una fascia di garanzia dalle ore 6 alle ore 9, e dalle ore 18 alle 21.In programma anche lo sciopero generale nazionale del settore trasporto aereo dalla mezzanotte alle 23:59 del 20 giugno, all’interno della sezione “Voli garantiti in caso di sciopero” dell’Enac è disponibile l’elenco dei voli assicurati.

