La Reggina smentisce contatti con l’ex presidente Gallo: «Nessuna trattativa in corso»

il chiarimento

REGGIO CALABRIA L’As Reggina 1914 ha smentito categoricamente le voci circolate in queste ore circa un presunto ritorno in società dell’ex presidente Luca Gallo. In una nota ufficiale, il club amaranto ha definito «totalmente prive di fondamento» le indiscrezioni pubblicate da un organo di stampa, sottolineando l’assenza di qualsiasi trattativa o contatto formale con Gallo o soggetti a lui riconducibili.

«Nessuna proposta è stata ricevuta da parte sua – si legge nella nota – e non vi è alcun contatto attivo in corso». Il club ha anche invitato alla massima responsabilità nella diffusione di notizie, chiedendo agli organi di informazione di evitare la pubblicazione di informazioni non verificate e potenzialmente fuorvianti.

La Reggina ha infine ribadito il proprio impegno nella crescita del progetto sportivo attualmente in corso, con l’obiettivo dichiarato di riportare il club ai livelli calcistici che merita. Tra le priorità dell’attuale gestione, anche lo sviluppo sotto il profilo sociale, strutturale e infrastrutturale.

