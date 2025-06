Anziano scomparso nel Reggino, trovato il corpo senza vita

il tragico epilogo

Si erano perse le tracce da quattro giorni, fino a ieri quando Pasquale Catalano è stato ritrovato senza vita. L’uomo di 94 anni era scomparso nella contrada Marmora, nel territorio comunale di Grotteria, nel Reggino mentre il corpo è stato rinvenuto in località Catalisano, in fondo a un dirupo situato in una zona impervia e difficilmente accessibile, a circa tre chilometri dalla sua abitazione. A segnalare la scomparsa del 94enne era stata la nipote, poi erano partite le ricerche, fino al ritrovamento del cadavere dell’anziano.