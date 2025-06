Nella Locride si conclude il progetto “Voci di Comunità”: un viaggio tra ascolto, educazione e solidarietà

l’iniziativa

È arrivato alla conclusione il progetto “Voci di Comunità: percorsi di ascolto, educazione e solidarietà”, promosso dall’Associazione 5D nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di inclusione sociale rivolti a minori e famiglie e finanziato dall’Ambito Territoriale di Locri. Un’iniziativa che ha coinvolto bambini, ragazzi, famiglie e associazioni nei territori di Bovalino, Locri, Benestare, Ferruzzano e Sant’Agata del Bianco.

Il progetto

Dai borghi dell’entroterra ai centri costieri, “Voci di Comunità” ha messo in moto energie sociali, creatività e relazioni autentiche. Attraverso campagne di sensibilizzazione, laboratori educativi, sportelli di ascolto e momenti pubblici di confronto, il progetto ha saputo dare voce alle storie individuali e collettive, valorizzando ogni incontro e ogni contributo.

Le attività realizzate hanno incluso: Laboratori di podcast e comunicazione sociale; Sostegno scolastico personalizzato, curato dalla dottoressa Francesca Sacco, Pedagogista, e dalla professoressa Angela Talarico; Sportelli di ascolto psicologico, a cura degli psicologi Luca Barile, Aurora Iemma e Martina Lucà; Iniziative di sensibilizzazione civica e ambientale e coinvolgimento attivo di famiglie e realtà locali, coordinati dagli psicologi Luca Barile, Aurora Iemma, Martina Lucà, Serena Lucà , e dalla pedagogista Francesca Sacco, con il supporto logistico di Giovanni Perrone.

Tra le esperienze più significative, il Laboratorio di Podcast “Voci di Comunità”, curato dagli psicologi Aurora Iemma e Luca Barile, ha offerto agli studenti un’occasione unica per diventare protagonisti della comunicazione sociale. Il laboratorio ha dato vita a cinque puntate tematiche, con testimonianze e dialoghi su:

Il futuro (con Jaz); La diversità (con Michela); L’amore come libertà (con la Psicologa, dott.ssa Daniela Scarpetta); La libertà come diritto e conquista (con Francesco); La libertà come spazio e identità (con Stella).

Il progetto si è concluso con un evento celebrativo il 21 giugno presso il Lido Liberty di Brancaleone, organizzato dall’associazione Saved Marve, Presidente avv. Adriana Crea, partner del Progetto dell’ Associazione 5D.

Un’occasione per restituire pubblicamente i risultati del percorso, condividere storie, giocare e ritrovarsi come comunità.

Durante l’evento, alla presenza del sindaco di Brancaleone, Garofalo Silvestro, e della professoressa Maria Scordo, in rappresentanza del Liceo Mazzini di Locri, sono stati premiati i vincitori del Contest “Caro amico… mi scrivo” – seconda edizione: Antonio Bovavita, primo posto, si aggiudica un voucher da 500 euro ; Cristel Anna Pia Pezzano e Francesca Bruzzese, secondo e terzo posto, vincono 250 euro ciascuna.

“Grazie a tutte le realtà che ci hanno accolto e accompagnato in questo cammino. Un grazie sentito a Radio Venere per aver reso possibile la diffusione delle voci dei ragazzi che hanno realizzato i podcast assieme ai nostri esperti! La rete è la nostra forza” , dichiara la Presidente di 5D, Alessandra Polimeno, “ma il viaggio non finisce qui. Continueremo ad ascoltare, educare e costruire insieme spazi di solidarietà e crescita collettiva”.