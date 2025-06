Pescatore vibonese morto al largo di Amendolara, indaga la Procura

il caso

COSENZA Potrebbe non esserci stato un malore all’origine della morte di Francesco Vatano, pescatore vibonese trovato morto nelle acque al largo di Schiavonea, nel Cosentino. Alla procura di Cosenza non è del tutto chiara la vicenda e la ricostruzione fin qui fornita anche con le testimonianze dei suoi colleghi, che lo avrebbero visto cadere in mare dopo un malore. Non è esclusa neanche l’ipotesi omicidio, su cui gli inquirenti si stanno concentrando nelle ultime ore: nessun sospetto in particolare, ma indagini a carico di ignoti, in attesa dell’esame autoptico che consentirà di definire le origini della morte per il pescatore. Originario di Vibo Marina lo scorso 19 giugno si era allontanato con l’imbarcazione partita dal porto di Corigliano Rossano per una battuta di pesca. Poco dopo la Capitaneria, avvertita via radio, ha inviato una motovedetta per soccorrere l’uomo, ma per lui non c’era più nulla da fare. Adesso le indagini della Procura per accertare le vere cause della morte. (redazione@corrierecal.it)

