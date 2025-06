Rubino e le tre C per rilanciare il turismo: «Competenze, connessioni, competitività»

lo sviluppo possibile

COSENZA Oggi si è svolto il convegno “Destinazione Calabria”, organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza. Nel corso dell’iniziativa, il prof. Franco Rubino – direttore del Discag Unical e candidato rettore – ha presentato un intervento rilevante sul potenziale del settore turistico nell’economia calabrese, evidenziando la necessità di un approccio integrato per stimolare la crescita economica della regione.

In apertura, Rubino ha espresso la sua gratitudine verso la Camera di Commercio, in particolare al Presidente Klaus Algieri e alla Segretaria Generale, dott.ssa Erminia Giorno, e ha salutato il personale per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento.

Riflettendo sull’impatto del turismo, il Professore ha introdotto un paradigma cruciale per lo sviluppo economico: «Competenze, Connessioni, Competitività». Ha affermato che «per creare sviluppo, in primo luogo, sono necessarie Competenze: persone competenti al posto giusto; nessuno, però, può avere tutte le competenze necessarie in tutti i campi del sistema economico. Ecco allora la necessità delle Connessioni, Connessioni di Competenze, da cui scaturisce quella Competitività necessaria a far crescere l’economia».

Parafrasando questo paradigma, ha proposto un nuovo approccio specifico per il settore turistico, sintetizzato in «Turismo, Istruzione, Sviluppo». Ha evidenziato come il turismo attivi molteplici filiere e rappresenti non solo un valore diretto, ma anche un effetto moltiplicatore fondamentale: «Ogni euro speso da un turista genera spesa aggiuntiva in altri settori, aumentando il valore complessivo creato sul territorio».

Tuttavia, ha sottolineato che, in Calabria, questo potenziale è bloccato da «motivi strutturali» come «infrastrutture carenti, frammentazione dell’offerta e scarsa cooperazione tra attori del territorio». Pur riconoscendo i progressi recenti grazie agli investimenti della Regione, ha esclamato: «Si devono riconoscere con orgoglio i passi avanti compiuti negli ultimi anni… Sono stati effettuati investimenti negli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone, Reggio Calabria e si è lavorato per l’aumento significativo del numero di rotte aeree da e per la Calabria».

Un punto cruciale del suo intervento è stato l’importanza dell’istruzione e della formazione. Rubino ha evidenziato il ruolo fondamentale delle università nel preparare i professionisti del settore: «Non per nulla all’Università della Calabria, nell’ambito del Corso di Studio in Scienze Turistiche, la laurea magistrale è stata completamente rivista… È stata chiamata Progettazione, innovazione, e gestione sostenibile delle destinazioni turistiche».

Concludendo il suo intervento, Rubino ha ricordato l’importanza dell’istruzione con una toccante citazione di Don Milani: «Quando avete buttato nel mondo di oggi un ragazzo senza istruzione, avete buttato in cielo un passerotto senz’ali. Se sai, sarai – Se non sai, sarai di qualcun altro…» frase con la quale ha peraltro chiuso la conferenza stampa di presentazione della propria candidatura a rettore, martedì scorso in ateneo.

L’intervento del Prof. Rubino al convegno ha lanciato un forte appello per un impegno collettivo volto a sfruttare il potenziale del settore turistico, sottolineando la necessità di un approccio integrato e sostenibile per garantire un futuro prospero alla Calabria.