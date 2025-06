Spari contro un bar e minaccia di morte, condanna ad un anno e sei mesi per un cosentino

la decisione

COSENZA Aveva colpi di fucile nei pressi di un bar di Rende, prima aveva minacciato il proprietario puntandogli l’arma alla gola. Un’azione accompagnata da una esplicita minaccia di morte. Per questi motivi, A.B. era stato arrestato e per lui, in sede di abbreviato, la procura di Cosenza aveva chiesto la pena di cinque anni di reclusione. L’imputato, tramite il proprio legale di fiducia (l’avvocato Mario Scarpelli) ha patteggiato la pena in un anno e sei mesi, nettamente inferiore rispetto alla richiesta avanzata dal pm. La pena è stata applicata dalla gup del tribunale di Cosenza Claudia Pingitore. (f.b.)

