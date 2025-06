3.000 interventi, 369 milioni di danno erariale: il bilancio della Guardia di finanza di Catanzaro

il rapporto

CATANZARO Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito circa 3.000 interventi e 200 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese. Le attività ispettive hanno permesso di individuare 46 evasori totali, molti dei quali attivi tramite e-commerce, e 122 lavoratori in nero o irregolari, con 47 datori di lavoro verbalizzati. Rilevante anche l’operazione dello scorso ottobre contro lo sfruttamento del lavoro, che ha portato a 5 misure cautelari e al sequestro di sei attività commerciali per un valore di oltre 27 milioni di euro. Nell’ambito dell’evasione fiscale internazionale, sono stati scoperti sei casi gravi, tra cui trasferimenti illeciti di capitali e residenze fiscali fittizie. In totale, 82 soggetti sono stati denunciati per reati tributari, di cui quattro arrestati, e sequestrati beni per oltre 39 milioni di euro. Sono stati inoltre accertati oltre 12 milioni di tributi evasi nel settore delle accise e sequestrati più di 4 milioni di prodotti accessori ai tabacchi.

Tutela della spesa pubblica e fondi europei



L’attività del Corpo si è concentrata anche sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e dei finanziamenti dell’Unione europea, in particolare quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Sono stati condotti 118 interventi per verificare la legittimità di crediti d’imposta e contributi, oltre a controlli sugli appalti pubblici per circa 41 milioni di euro. Sul fronte nazionale, 601 verifiche hanno riguardato misure come il reddito di cittadinanza e il supporto per l’inclusione e la formazione al lavoro. Le frodi ai danni di risorse unionali ammontano a oltre 31,5 milioni di euro, mentre quelle ai finanziamenti nazionali e alla spesa assistenziale superano i 10 milioni. Rilevante l’indagine sulla mancata realizzazione della diga sul fiume Melito, che ha fatto emergere un danno erariale di oltre 259 milioni. Complessivamente, 350 soggetti sono stati denunciati e 113 segnalati alla Corte dei Conti, con danni accertati per più di 369 milioni di euro.

Criminalità organizzata, riciclaggio e sicurezza



Il contrasto alla criminalità organizzata ha visto la conclusione di 74 indagini su 706 soggetti, con sequestri e confische per oltre 283 milioni di euro, tra cui spicca l’operazione di marzo 2025 con la confisca preventiva di beni per 160 milioni. Nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione, la Finanza ha arrestato 11 persone e denunciato 67 soggetti, con sequestri per 670 mila euro. Sul fronte del riciclaggio, 13 operazioni hanno portato alla denuncia di 32 persone e alla confisca di beni per circa 41 milioni. Attività importanti anche contro l’usura e l’estorsione, con sequestri per 740 mila euro. Nei settori dei reati societari, della crisi d’impresa e dell’abusivismo finanziario, sono stati denunciati 27 soggetti. Sequestrati anche circa 65 kg di stupefacenti, oltre 1 milione di prodotti contraffatti e 11 kg di prodotti agroalimentari oggetto di frode commerciale. L’impegno della Guardia di Finanza prosegue anche nella sicurezza pubblica, con interventi degli specialisti AT-P.I. durante manifestazioni e eventi internazionali. (redazione@corrierecal.it)

