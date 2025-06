Coppa Italia, definiti tabellone e orari: Catanzaro di scena a Ferragosto

Il sorteggio

ROMA La Lega serie A ha reso noto il tabellone per l’edizione 2025/26 della Coppa Italia e gli orari del turno preliminare, al via il 9 agosto, e dei match dei 32esimi di finale, che cominciano a Ferragosto. Il format resta quello delle ultime edizioni con la presenza di 44 squadre – tutte quelle di A e di B e 4 della Lega Pro -, con le otto big (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio) che entreranno in lizza dagli ottavi, a dicembre, e che giocheranno la gara secca in casa. I sedicesimi si giocheranno a settembre. Il Milan, che non è testa di serie, giocherà il 17 agosto contro il Bari. Per la Calabria di scena il Catanzaro, che giocherà il 15 agosto contro il Sassuolo neopromosso in Serie A. In caso di passaggio del turno, le Aquile troveranno una tra Como e Sudtirol.

Date e orari del turno preliminare e dei trentaduesimi

Preliminari: 9 agosto ore 20.30 Virtus Entella-Ternana; 10 agosto ore 19.30 Padova-Vicenza; ore 20.30 Avellino-Audace Cerignola; ore 20.30 Pescara-Rimini

Trentaduesimi: 15 agosto ore 18.00 Empoli-Reggiana; ore 18.30 Sassuolo-Catanzaro; ore 20.45 Lecce-Juve Stabia; ore 21.15 Genoa-vincente Padova/LR Vicenza; 16 agosto ore 18.00 Venezia-Mantova; ore 18.30 Como-Sudtirol; ore 20.45 Cagliari-vincente V.Entella/Ternana; ore 21.15 Cremonese-Palermo; 17 agosto ore 18.00 Monza-Frosinone; ore 18.30 Parma-vincente Pescara/Rimini; ore 20.45 Cesena-Pisa; ore 21.15 Milan-Bari; 18 agosto ore 18.00 Verona-vincente Avellino/A.Cerignola; ore 18.30 Spezia-Sampdoria; ore 20.45 Udinese-Carrarese; ore 21.15 Torino-Modena.