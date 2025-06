Due persone denunciate nel Crotonese per detenzione abusiva di armi

le operazioni

BELVEDERE SPINELLO Continuano senza sosta i controlli i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Crotone sui soggetti detentori di armi, condotti per monitorare la regolarità della detenzione di armi da fuoco e munizioni oltre alla permanenza dei requisiti in una materia tanto delicata. Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Belvedere Spinello hanno rinvenuto nell’abitazione di un settantacinquenne del luogo, privo di alcun titolo valido per la detenzione di armi, una pistola revolver e delle munizioni, insieme ad una pistola scacciacani ed una a salve; l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la detenzione illecita di armi e munizioni.

A Casabona invece i carabinieri hanno denunciato un settantenne del luogo, in seguito al controllo sulle armi legalmente detenute, poiché è emerso che lo stesso, già titolare di un’arma, l’aveva ceduta a terzi senza aggiornare la relativa denuncia delle armi.

