Addio a Lea Massari, antidiva del cinema

il lutto

ROMA Addio a Lea Massari, star del cinema degli anni Sessanta e Settanta e antidiva per eccellenza. L’attrice, 91 anni, si è spenta lunedì scorso nella sua casa ai Parioli, dove era assistita da tempo dopo una caduta in casa. A renderlo noto è Il Messaggero. Ieri si è svolto il funerale in forma strettamente privata, nella cattedrale di Sutri (Viterbo). E poi la sepoltura nel cimitero comunale, dove la famiglia possiede una cappella. In Italia lavorò con i più grandi: Sergio Leone (nel suo esordio, Il colosso di Rodi), Dino Risi (Una vita difficile), Nanni Loy, Giuseppe Bertolucci e i fratelli Taviani (Allonsanfàn). Fu soprattutto l’icona del capolavoro di Michelangelo Antonioni L’avventura. Ma fu la Francia a riconoscere in pieno il suo talento: su cinquantacinque registi che l’hanno diretta, solo ventinove erano italiani. In teatro fu la prima Rosetta del Rugantino di Garinei e Giovannini. In televisione indimenticabili le sue interpretazioni della Monaca di Monza (I promessi sposi, 1967) e di Anna Karenina (1974), dirette da Sandro Bolchi. Da oltre trent’anni si era ritirata a vita privata, scegliendo a soli 57 anni di tenersi lontano dai riflettori.