Api e vigneti, ecco le cantine che salvano gli alveari di razze autoctone

Natura e sostenibilità

ROMA «Misuriamo la biodiversità e raccontiamo i territori di prestigiose case vitivinicole che hanno aderito al Progetto “HoneyBees & Vineyard”, grazie al quale collochiamo alveari nei vigneti per una sperimentazione che si prefigge di offrire a tutto il mondo agricolo un nuovo modello di collaborazione». Così Raffaele Cirone, presidente nazionale della Federazione Apicoltori Italiani (FAI), sigla storica del settore e da sempre impegnata sul fronte delle installazioni di alveari con missioni ambiziose che vanno ben al di là della produzione di miele. “Honeybees & Vineyard” (Api e Vigneti) si connota come primo progetto di interesse nazionale, sebbene nato in un contesto regionale, con l’intento di reintrodurre e salvaguardare le sottospecie autoctone – in particolare, la cosiddetta “Ape Sicula o Siciliana” – che la legge 313/2004 per la Disciplina dell’Apicoltura classifica, insieme all’Ape Ligustica, come api mellifere di interesse nazionale. Finora, gli alveari in vigna venivano impiegati a prevalente titolo di “biomonitoraggio”, con l’intento di evidenziare le criticità derivanti dal rapporto “Apicoltura-Agricoltura”, trascurando tante altre possibilità che le api mellifere offrono anche nel campo della certificazione della sostenibilità, viste le molteplici misurazioni che la loro collocazione in azienda consente di fare. L’innovativo modello progettuale – predisposto e proposto dalla Federazione Apicoltori Italiani (FAI) per conto della Fondazione SOStain – che raccoglie un ampio numero di prestigiose case vitivinicole certificate per l’attenzione e il rispetto all’ambiente in cui operano – è stato selezionato dalla piattaforma “Fur Funding”, il crowdfunding di Intesa Sanpaolo, proprio perché orientato al recupero di un importante elemento della biodiversità, incrementando il gradiente di sostenibilità delle aziende agricole e in un’ottica anche nazionale (scheda tecnica allegata). «Siamo ben lieti di poter affiancare la Fondazione SOStain – dichiara Raffaele Cirone, presidente della FAI – che attraverso il nostro progetto si è resa disponibile a valorizzare un’azione strategica per la reintroduzione di api autoctone minacciate da sempre più numerose e complesse avversità. Parliamo di un prezioso patrimonio della biodiversità nazionale, oltre che regionale: difenderne e diffonderne le popolazioni rientra tra i compiti istituzionali della nostra Organizzazione che, nel rispetto della legge che reca «Disciplina dell’Apicoltura», ci consente di innalzare il livello di sostenibilità delle aziende agricole ospitanti valorizzando il ruolo professionale degli apicoltori al servizio degli imprenditori agricoli».

“HoneyBees & Vineyard”, le prime 10 cantine ospitanti

01 – FEUDO ARANCIO (Sambuca di Sicilia, AG)

02 – TENUTE NICOSIA (Trecastagni, CT)

03 – TASCA D’ALMERITA (Sclafani Bagni, PA)

04 – DONNAFUGATA (Contessa Entellina, PA)

05 – CANTINE BIRGI (Marsala, TP)

06 – PLANETA AZIENDE AGRICOLE (Capo Milazzo, ME)

07 – PRINCIPE DI CORLEONE (Corleone, PA)

08 – COS AZIENDA AGRICOLA (Vittoria, RG)

09 – FAZIO CASA VINICOLA (Fulgatore, TP)

10 – TENUTA GORGHI TONDI (Mazara del Vallo, TP)

