«Io e il Catanzaro volevamo cose diverse»: Caserta spiega l’addio e guarda avanti col Bari

CATANZARO Il Bari ha presentato oggi Fabio Caserta come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex tecnico del Catanzaro ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in biancorosso, soffermandosi anche sul suo recente addio al club calabrese. Caserta ha parlato con grande rispetto del percorso interrotto con i giallorossi, spiegando i motivi della separazione e il contesto in cui è maturata la scelta di approdare nel capoluogo pugliese.

«Con il Catanzaro è stato chiuso un rapporto tra persone perbene. Ci siamo seduti e abbiamo parlato degli obiettivi futuri, e c’era qualcosa che tra noi non andava nella stessa direzione. Quindi abbiamo deciso serenamente di interrompere il rapporto».

Parole misurate, che confermano un addio senza strappi, maturato dopo un confronto schietto con la dirigenza del Catanzaro. Caserta lascia così una piazza che aveva contribuito a portare tra le protagoniste della Serie B, e si prepara ad affrontare una nuova e stimolante avventura con il Bari.

Determinante nella scelta è stata la chiamata di Giuseppe Magalini, attuale direttore sportivo dei galletti ed ex dirigente proprio del Catanzaro: «Concluso il rapporto con il Catanzaro ho ricevuto una telefonata dal direttore Magalini e dopo esserci incontrati ho subito percepito il loro entusiasmo. Un entusiasmo che mi ha convinto ad accettare questa sfida che per me è importantissima».

Caserta prende le redini di una squadra che ha vissuto un’ultima stagione altalenante e che punta a rilanciarsi con ambizioni chiare: tornare stabilmente nelle zone alte della classifica di Serie B e, perché no, sognare la promozione in Serie A. (redazione@corrierecal.it)

