Sandokan, Yaman sulle orme di Kabir Bedi nella serie girata anche in Calabria

ROMA Presentata all’Italian global series festival di Riccione Sandokan la serie prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction. Sarà trasmessa a dicembre 2025 sulle reti Rai. Le riprese della nuova saga sono state girate, in parte, in Calabria. I set sono stati allestiti a Le Castella, a Tropea, sulla Costa degli Dei, a Gizzeria, sulla Riviera dei Cedri. ’idea di realizzare un nuovo Sandokan a distanza di quasi mezzo secolo dal mitico film (all’epoca si chiamavano sceneggiati), con Kabir Bedi, ha trovato un’ottima sponda nella Calabria Film Commission, che nei sei mesi precedenti al primo ciak ha preparato il terreno individuando le location, i setting naturali e selezionando i profili professionali.

Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sandokan andrà in onda prossimamente su Rai1 e sarà distribuita in tutto il mondo.

Nel cast Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah. Borneo, metà del 1800.









La trama

Un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, che vivono secondo le loro antiche tradizioni, ma dominato dalla spietata legge degli inglesi, all’apice del loro potere coloniale. Sandokan vive alla giornata, senza schierarsi: combatte per se stesso e per la sua ciurma di pirati, tra cui il fidato Yanez. Ma la sua vita cambia quando, durante un’incursione, incontra Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan. È l’inizio di una storia d’amore impossibile tra due anime inaspettatamente simili: Marianna, di sangue nobile, ma con lo spirito selvaggio di chi è cresciuto in un paradiso tropicale, e Sandokan, leader pirata e avventuriero, che porta in sé il sangue di re guerrieri. Sulle loro tracce si metterà il leggendario cacciatore di pirati, Lord James Brooke, che non si fermerà davanti a niente pur di catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna. Sandokan è un racconto di avventura e di amore, in cui i protagonisti scopriranno se stessi e capiranno di appartenere a una storia molto più grande, fatto di rivoluzione, di amore per la natura e di lotta per la libertà.

