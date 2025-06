Bomba esplosa ad Ostia, danneggiata una palestra – FOTO E VIDEO

torna la paura

Esplosione nella notte a Ostia davanti alla palestra dell’ex campione di pugilato Gianni Di Napoli. E’ accaduto intorno alle 3. Nessuna persona è rimasta ferita. Danneggiati anche alcuni veicoli parcheggiati in strada e la facciata del palazzo. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. Sono in corso indagini.

Le reazioni

«Noi a Ostia ci svegliamo con le ‘bombe’». Così l’attore e comico romano Enzo Salvi, noto anche come ‘Er Cipolla’, dopo il boato in via della Azzorre, ad Ostia, dove è esplosa una bomba carta davanti alla serranda di una palestra. C’era anche lui tra le persone scese in strada questa notte, mentre sul posto erano già giunti i vigili del fuoco con un’autoscala e un’autobotte. Nel post del comico, che incorpora diversi video dopo l’esplosione, si legge: «Macchine sventrate. Tutti i vetri del palazzo esplosi. La gente terrorizzata…una scena da guerra…nel cuore della nostra città… chi semina terrore tra la gente va fermato. Questo non è più un fatto di cronaca. È una vergogna. È una minaccia alla nostra sicurezza. È un attacco alla nostra libertà».

«Con il Commissario Straordinario di Ater abbiamo effettuato un sopralluogo presso i palazzi di via delle Ebridi per sincerarci della situazione che molti inquilini denunciano in merito ai problemi, anche strutturali, degli edifici». Lo dichiara in una nota il Consigliere di FdI in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi. «Riteniamo che la presenza delle Istituzioni, al fianco dei cittadini perbene che abitano in quartieri difficili – aggiunge -, sia fondamentale per contrastare efficacemente qualsiasi forma di criminalità. Promuovere il rispetto delle regole tenendo conto delle situazioni di estrema fragilità è l’unico modo per riportare dignità in alcuni contesti che sono stati per anni lasciati a sé stessi. Il degrado e il senso di abbandono sono spesso i migliori alleati di chi delinque. Auspichiamo una presenza sempre maggiore dello Stato nel quartiere e abbiamo formalizzato proposte per i ragazzi che vi abitano. L’atto che si è registrato nella notte, che sembra essere una forte bomba, su cui gli inquirenti siamo certi faranno presto chiarezza assicurando i responsabili alla giustizia, sancisce la necessità di aumentare l’attenzione e la presenza nella zona, anche con investimenti e progetti di sviluppo».

Il video: