Discarica di Melicuccà, il Tar dà ragione a Palmi: «Una vittoria per l’ambiente e la salute»

la decisione

PALMI «Oggi posso finalmente dire che la nostra tenacia è stata ripagata. Il Tar Calabria ha accolto il ricorso del Comune di Palmi contro l’autorizzazione alla discarica di Melicuccà, riconoscendo la fondatezza delle nostre ragioni». A scriverlo in un post di facebook è il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio che parla di «vittoria importante, costruita giorno dopo giorno, in una battaglia che abbiamo condotto con serietà, determinazione e profondo senso di responsabilità. Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, avvenuto senza una nuova valutazione di impatto ambientale e senza che fosse stata effettuata la bonifica del sito. Ha inoltre rilevato che sono stati ignorati gli studi scientifici del Cnr e dell’Ispra, che evidenziavano il rischio di contaminazione della sorgente Vina, da cui dipendono migliaia di cittadini. Ma soprattutto, il Tar ha sancito la violazione del principio di precauzione, fondamentale quando in gioco ci sono l’ambiente e la salute delle persone».

«I provvedimenti emanati dalla Regione Calabria tra il 31 gennaio e il 22 maggio 2023, che abbiamo impugnato – aggiunge Ranuccio – sono stati annullati così come gli atti conseguenti e successivi. E va detto chiaramente: avevano già fatto il collaudo della struttura. Se il Tar non ci avesse dato ragione, oggi stesso avrebbero potuto aprire la discarica. La vittoria al Tar è un risultato che non considero solo amministrativo o tecnico. È la conferma che le ragioni di chi difende il proprio territorio con coerenza possono – e devono – trovare ascolto.

Mentre altri facevano chiacchiere e politica, noi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato con serietà. Questa è la differenza. Questi sono i risultati».

