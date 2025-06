Nascerà a Crotone il murale con tappi di plastica più grande d’Europa

L’opera da record

CROTONE Un’opera d’arte inusuale ma da record nascerà presto a Crotone, dove sono stati utilizzati ben 80mila tappi di plastica per realizzare quello che, una volta completato, sarà il murale di plastica più grande d’Europa. Un quadro immenso, che si estende su una superficie di 60 metri quadrati e rappresenta la città, nato dall’idea geniale dell’artista 28enne venezuelano Oscar Olivares, alle prese con la sua seconda opera italiana, dopo quella realizzata a Foggia. «Nel 2019 in Francia – ha spiegato Olivares – ho visto i dipinti dei puntinisti ed in particolare di Paul Signac. Quella visita mi ha aperto gli occhi ad un mondo infinito di possibilità artistiche: ho capito che ogni tappo può essere considerato un punto di colore che si può mescolare per dare la visione di forme. Così ho realizzato il primo murale di tappi di plastica in Venezuela che è diventato virale nel mondo». L’artista nativo di Caracas Olivares è considerato il più grande esponente di questa espressione artistica a livello mondiale, essendo riuscito a riutilizzare circa 2 milioni di tappi per creare circa 30 murales, tra cui il più grande del mondo in Guatire, Venezuela, con oltre 400mila tappi. Il suo genio ha fatto tappa in tutto il globo: dal Messico all’Arabia Saudita, passando per Francia, Aruba, Panama e Italia. Nella “Città Pitagorica”, il venezuelano dovrebbe terminare il lavoro entro il 10 luglio: i tempi previsti erano di tre settimane e Olivares ha cominciato ad assemblare l’opera il 20 giugno, con l’aiuto di tantissimi bambini e bambine che stanno contribuendo alla nascita del murales. Ovviamente, come ogni artista che si rispetti, il venezuelano lancia messaggi attraverso le sue creazioni: «In queste opere – ha concluso Olivares – si evidenzia il messaggio del riutilizzo della plastica e di come si possono usare questi materiali di scarto per creare forme di arte, coinvolgendo anche i più giovani come sta avvenendo qui a Crotone».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato