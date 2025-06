«Se Saviano ha sbagliato dovrà pagare come un normale cittadino»

il botta e risposta

«Sono abituato a insulti, attacchi e minacce di ogni tipo, purtroppo. Ma nessuno, nemmeno il signor Saviano, può permettersi di definirmi “amico della ‘Ndrangheta”, mafioso o “ministro della malavita”. Anche perché noi le mafie le abbiamo combattute sul serio, con sequestri, confische e arresti, non a chiacchiere. Saviano ha sbagliato? Giusto che paghi, come i normali cittadini». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando un post di Saviano «che – non volendo confermare gli insulti – si nasconde dietro una citazione di Gaetano Salvemini o va fuori tema, parlando della scorta che non gli è mai stata revocata». (ANSA)