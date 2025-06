Sos criminalità a Corigliano Rossano, Laghi porterà il caso in Commissione anti-‘ndrangheta

l’emergenza

CORIGLIANO ROSSANO “Un clima di paura che mortifica lo sviluppo e la dignità di un intero territorio e, contestualmente, colpisce anche il turismo”. Commenta così il consigliere regionale Ferdinando Laghi l’ennesimo atto criminale che si è consumato a Corigliano-Rossano, questa volta ai danni del cantiere dell’ospedale della Sibaritide. “L’arroganza della criminalità – dice Laghi – mette a rischio l’incolumità dei cittadini ed è per questo che bisogna fare fronte comune per combatterla. Porterò la questione all’attenzione del presidente della Commissione Consiliare anti-‘ndrangheta, di cui sono membro, Pietro Molinaro e di tutti i Colleghi della Commissione stessa, per approfondire i casi uno ad uno, anche per determinare la vicinanza del Consiglio Regionale ai tanti cittadini perbene che meritano di vivere in serenità. La mia solidarietà ai lavoratori e alle Forze dell’Ordine che quotidianamente, con grandissimo coraggio, si contrappongono ad una criminalità sempre più tracotante”.

