Il Catanzaro chiude per Alesi: affare in dirittura con il Milan

mercato giallorosso

CATANZARO Dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Pagano, il Catanzaro ha virato con decisione su un altro giovane talento: Gabriele Alesi. Il nome del classe 2003, prodotto del vivaio del Milan e assistito dalla scuderia Raiola. L’accordo con il Milan è stato raggiunto nelle ultime ore: Alesi diventerà un nuovo calciatore giallorosso a partire dal 1° luglio. Trequartista duttile, all’occorrenza impiegabile anche come mezzala, il ragazzo ha disputato 14 partite con la formazione del Milan Futuro in Serie C nella scorsa stagione, segnando 4 gol e mostrando qualità tecniche interessanti.

Sul giocatore c’era anche l’interesse del Modena, ma il Catanzaro si è mosso con decisione per bruciare la concorrenza. Il suo arrivo si inserisce nel quadro di un mercato attivo per i giallorossi, che hanno già ufficializzato gli innesti di Marietta e Frosinini. Anche per Alesi, come per gli altri due, è previsto un contratto triennale.

