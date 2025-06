Tragedia a Catanzaro: uomo muore schiacciato dal trattore

l’incidente

CATANZARO Un uomo è morto a seguito del ribaltamento di un trattore a Catanzaro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 15, in via Curtatone nel quartiere Barone, zona sud-est della città. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, rimasto incastrato sotto il veicolo che stava guidando. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area circostante, in attesa dell’autorizzazione per la rimozione della salma. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per la ricostruzione dell’accaduto e gli adempimenti di competenza.

