Al via il progetto S.F.E.R.A. in un bene confiscato alla criminalità organizzata

l’inaugurazione

ROMA In occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni 26 giugno, Associazione Valentia, insieme a Modavi, ha inaugurato a Roma il progetto S.F.E.R.A. – Sostegno psicologico, Formazione, Educazione, Riabilitazione e Assistenza, realizzato in un immobile confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla comunità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ascolto, prevenzione e informazione per contrastare le dipendenze da droga, alcol e gioco d’azzardo, promuovendo percorsi di supporto e inclusione rivolti alle persone e alle famiglie più fragili.

Alla cerimonia hanno preso parte il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, che hanno espresso apprezzamento per un progetto che testimonia la forza della collaborazione tra istituzioni e terzo settore nel generare nuove opportunità di legalità e rinascita.

Il bene, assegnato tramite un avviso pubblico indetto dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), diventa ora un presidio di riferimento per chi desidera intraprendere un percorso di cambiamento e liberarsi dalle dipendenze.

«Siamo orgogliosi di restituire alla collettività un luogo che un tempo apparteneva alla criminalità e che oggi diventa simbolo di speranza e riscatto» dichiara Anthony Lo Bianco, Presidente di Associazione Valentia. «Questo progetto dimostra che insieme possiamo trasformare il buio in luce e offrire supporto concreto a chi desidera ripartire».

Associazione Valentia desidera ringraziare il Sottosegretario Wanda Ferro, il Vice Ministro Maria Teresa Bellucci, il Presidente di Modavi Francesco Piemonte, i volontari, gli operatori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un progetto che rappresenta un passo importante per la costruzione di comunità più forti, consapevoli e solidali.

