Allagamenti e frane in Calabria: dal governo altri 17 milioni

gli aiuti

Ulteriori 17 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024, nel territorio dei comuni di Cenadi, Cortale, Curinga, Jacurso, Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida nella provincia di Catanzaro e dei comuni di Ferruzzano, Locri e Montebello Jonico nella città metropolitana di Reggio Calabria. È quanto ha deliberato il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. (redazione@corrierecal.it)

