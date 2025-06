Bimba di 8 anni annegata al Parco Acquatico di Rende – VIDEO

la tragedia

RENDE Una bimba di otto anni di etnia rom è morta, quest’oggi, per annegamento al Parco Acquatico di Rende, probabilmente a causa di un malore. Secondo quanto ricostruito, sarebbero intervenuti una infermiera e un medico del 118 presenti sul posto, ma non sono riusciti a rianimare la piccola. Poi hanno chiamato i soccorsi ma a quel punto non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto è poi arrivato il pm di turno, Antonio Bruno Tridico, per i rilievi mentre in precedenza si erano recati al Parco Acquatico i carabinieri di Rende e gli agenti di Polizia per avviare le indagini. (f.b.)