Esplosione in un appartamento: 5 feriti, grave un bambino

TORINO Una forte esplosione è avvenuta la notte appena trascorsa in un appartamento in via Nizza a Torino. In seguito allo scoppio si è sviluppato un incendio che ha coinvolto anche alcuni appartamenti vicini. I Vigili del fuoco sono al lavoro dalle 3.15 con otto squadre Sono state recuperate cinque persone. Si tratta di tre adulti e due bambini, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. L’appartamento si trova all’ultimo piano e lo scoppio ha distrutto anche il tetto dell’edificio. Molto calcinacci sono caduti in strada danneggiando pesantemente le auto parcheggiate.

