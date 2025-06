Lavoratori in nero, sospese due attività turistiche nel Vibonese

le gravi irregolarità

VIBO VALENTIA Un’operazione congiunta tra i militari della Guardia di Finanza di Tropea e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia ha portato alla sospensione di due attività imprenditoriali con sanzioni per circa 20 mila euro e quattro lavoratori in nero individuati. Nel mirino degli agenti il settore turistico, dal quale sono emerse gravi irregolarità e un preoccupante ricorso al lavoro sommerso. Tra le attività ispezionate una struttura alberghiera, dove è stato individuato un lavoratore in nero e disposta la sospensione dell’attività. Controlli anche in un lido balneare e in un’attività ristorativa: nel primo caso individuati due lavoratori minorenni impiegati senza contratto regolare con conseguente sospensione dell’attività, mentre per il ristorante è stato accertata la presenza di un lavoratore in nero. Continua l’attività di controllo dell’Ispettorato del Lavoro insieme a quello della Guardia di Finanza.

