Salernitana, Faggiano è il nuovo ds. Solo pochi giorni fa l’ipotesi Cosenza

l’annuncio

COSENZA Quello che fino a pochi giorni fa sembrava un colpo imminente per il nuovo corso del calcio cosentino, si è invece trasformato in un’occasione sfumata. Daniele Faggiano, nome di peso nel panorama dei direttori sportivi italiani, sembrava destinato a vestire i colori rossoblù. Lo aveva ammesso lui stesso: una telefonata da Cosenza c’era stata, anche se non da Eugenio Guarascio (chissà da chi?). Ma il tutto è sfumato in poche ore, il tempo – probabilmente – che la trattativa tra l’attuale proprietà e il gruppo capitanato dallimprenditore Vincenzzo Oliva si sgonfiasse.

Ora è ufficiale: Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo della Salernitana, anche lei retrocessa in Serie C e dunque prossima avversaria dei Lupi nel campionato 2025/26. L’annuncio è arrivato nella giornata odierna con una nota del club granata: «L’US Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto un accordo con il sig. Daniele Faggiano, al quale sarà affidata la direzione sportiva del club a decorrere da domani, martedì 1 luglio 2025”. Il dirigente ha firmato un contratto triennale, in scadenza il 30 giugno 2027, portando con sé un bagaglio di esperienza accumulato tra Serie A e B con club del calibro di Siena, Trapani, Palermo, Parma, Genoa, Sampdoria e, più recentemente, Catania. Un profilo di spessore per una Salernitana che punta a risalire la china con decisione. Contestualmente, il club ha salutato Marco Valentini, ds uscente, ringraziandolo per il lavoro svolto. La presentazione ufficiale di Faggiano è fissata per oggi alle 17, nella sala stampa dello stadio Arechi, e sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale YouTube della società».







