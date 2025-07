Tragedia alla Tonnara di Palmi, morto un turista umbro

Il dramma

PALMI Tragedia alla Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove un turista umbro è deceduto a seguito di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Guardia Costiera. A causa della gravità della situazione, è stato attivato anche l’elisoccorso regionale, che secondo le indiscrezioni ha inizialmente tentato l’atterraggio in località “Miami”. Le difficoltà logistiche hanno però costretto il velivolo a ripiegare sul porto di Palmi, comunque distante dal luogo dove si è consumato il dramma, con conseguente ritardo nelle operazioni di soccorso. Nonostante l’impegno del personale sanitario e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e quella che doveva essere una vacanza si è trasformata in tragedia. Sgomento nella comunità palmese, anche per il sindaco Giuseppe Ranuccio, che al Corriere della Calabria ha detto: «Non so nemmeno come commentare, per adesso posso solo esprimere il più sentito cordoglio ai familiari della vittima. È chiaro però – ha aggiunto – che servirebbe un presidio medico alla Tonnara».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

In aggiornamento