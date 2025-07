I conti della sanità. Chiuso (in attivo) anche il bilancio 2024 della Gestione accentrata

il decreto

CATANZARO Ancora un passo in avanti della sanità calabrese sotto il profilo della gestione contabile. Con un proprio decreto, la struttura commissariale della sanità calabrese guidata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto ha adottato e approvato il bilancio d’esercizio 2024 della Gsa, la Gestione sanitaria accentrata, in pratica la “cassa comune” della sanità, quella nella quale vengono trasferite le risorse del Fondo sanitario nazionale da distribuire poi alle Asp e Ao. Il decreto è stato sottoscritto anche dai sub commissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito oltre che dal dg reggente del Dipartimento Salute Tommaso Calabrò. Sul piano numerico il bilancio della Gsa 2024 si è chiuso con un utile di esercizio di oltre 173,5 milioni. Con la stesura dei bilanci 2024 delle aziende sanitarie e ospedaliere e di Azienda Zero, avvenuta nelle scorse settimane, e con la stesura del bilancio della Gsa a questo punto la struttura commissariale può procedere anche all’approvazione del bilancio “Consolidato” della sanità. Con quest’ultimo passaggio la struttura commissariale completerà la normalizzazione della situazione economica e finanziaria della sanità calabrese, uno dei presupposti richiesti per l’uscita dal commissariamento, attesa nelle prossime settimane. (a. cant.)

