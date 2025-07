Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Gabriele Alesi

calcio serie B

CATANZARO Era nell’aria da giorni, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Gabriele Alesi è un nuovo calciatore del Catanzaro. Il club calabrese ha comunicato di essersi assicurato le prestazioni del giovane fantasista classe 2004, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, sposando con convinzione il progetto giallorosso. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Alesi ha compiuto tutto il percorso nelle fila rossonere, dalla trafila nelle giovanili fino alla Primavera e all’Under 23, con cui ha disputato l’ultima stagione in Serie C, nel girone B, vestendo la maglia del Milan Futuro. Una crescita solida, tecnica e caratteriale, maturata in un ambiente ad alto livello. Ai microfoni dei canali ufficiali del club, il nuovo acquisto ha espresso entusiasmo e motivazioni forti: «Mi considero un giocatore più offensivo che difensivo. Posso agire a centrocampo, ma l’anno scorso ho ricoperto diversi ruoli, anche da esterno a quinto. Mi sento un jolly, ma la mia natura è quella di un calciatore portato ad attaccare». Determinante nella sua scelta è stato l’impatto emotivo con l’ambiente Catanzaro: «Appena ho saputo dell’interessamento non ho avuto dubbi. Parliamo di una piazza eccezionale, con tifosi appassionati: è stata una decisione immediata». Un’impressione rafforzata anche dai racconti di chi ha già vissuto l’esperienza giallorossa, e che ha contribuito a convincere il giovane talento sulla bontà della scelta: «Tutti mi hanno parlato benissimo della città, dell’ambiente, del calore del pubblico. Non potevo chiedere di meglio». Alesi ha poi voluto lanciare un messaggio diretto ai tifosi del Catanzaro: «Sono pronto a dare tutto per questa maglia. Ripagherò la fiducia con impegno e dedizione». Con questo innesto, il Catanzaro aggiunge al proprio organico gioventù, qualità e duttilità, puntando su un profilo che può crescere molto sotto la guida tecnica di un progetto solido. (redazione@corrierecal.it)

