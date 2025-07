Restituiti i due smartphone sequestrati ad Ernesto Ferraro

la decisione

CATANZARO Il tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento di sequestro di due smartphone in uso ad Ernesto Ferraro «per mancanza di fumus in ordine al reato ipotizzato di corruzione». Accolto, dunque, il ricorso presentato dall’avvocato Gianluca Serravalle che si era opposto al sequestro dei cellulari sottoposti a sequestro nell’ambito delle indagini della Procura della Repubblica di Catanzaro che vedono coinvolto anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto oltre a Paolo Posteraro.

L’attività investigativa portata avanti dagli uomini della Guardia di Finanza mira ad accertare l’esistenza di due diverse ipotesi di reato, tutte perpetrate da soggetti in concorso. Si tratta di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Gli uomini della Guardia di Finanza – Nucleo di polizia economica finanziaria di Catanzaro – hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni e nelle sedi di alcune società riconducibili agli indagati e acquisito anche materiale informatico. Il gip, invece, non aveva ha accolto la richiesta di sequestro di alcune pennette Usb in uso a Ferraro, per le quali non è intervenuto il decreto di convalida.

Per quanto riguarda le altre posizioni, non risulta nessun ricorso presentato dai legali di fiducia di Paolo Posteraro mentre Roberto Occhiuto – nei prossimi giorni – renderà spontanee dichiarazioni . (f.benincasa@corrierecal.it)

