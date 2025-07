Bonifica di Crotone: Avs chiede trasparenza e partecipazione costante

il richiamo

CROTONE Le operazioni di bonifica dell’ex area industriale di Crotone procedono sotto stretta sorveglianza, con un intensificato coordinamento tra le istituzioni coinvolte. L’attenzione è massima in vista della prossima sessione pubblica del Tavolo Tecnico Permanente, convocata per l’8 luglio, un’occasione cruciale per ricevere gli aggiornamenti sui lavori. Nel corso della sessione dell’8 luglio, Eni Rewind, la società incaricata della bonifica, dovrà presentare un resoconto dettagliato delle operazioni. Sarà fondamentale focalizzare l’attenzione sugli impatti ambientali e sanitari, così come sulla gestione delle polveri e sulle relative misure di contenimento. La multinazionale è chiamata a relazionare in maniera trasparente sulle attività di cantiere e sui presidi ambientali implementati per minimizzare gli effetti sull’ambiente e sulla popolazione locale.

Alleanza Verdi Sinistra (AVS), da tempo impegnata sul fronte della bonifica dell’area SIN (anche attraverso l’interrogazione parlamentare condotta dal capogruppo al Senato, Peppe De Cristofaro), ribadisce con forza la necessità di un dialogo costante e aperto tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni, società responsabili della bonifica, enti di controllo e la comunità locale. AVS sottolinea l’importanza cruciale di un’interlocuzione continua che garantisca trasparenza, monitoraggio condiviso e un coinvolgimento attivo della cittadinanza. L’obiettivo primario è assicurare che le operazioni di bonifica procedano nel pieno rispetto della salute pubblica e dell’ambiente, evitando qualsiasi rischio o disagio per la popolazione. Per questo, AVS sollecita un confronto strutturato e permanente, che vada oltre le semplici convocazioni tecniche. Solo così si potrà garantire che le azioni di bonifica siano efficaci, controllate e partecipate da tutti i soggetti interessati, rafforzando la fiducia e la tutela del territorio crotonese. La bonifica del SIN di Crotone non è una questione meramente tecnica, ma un atto di giustizia ambientale e sociale. Alleanza Verdi Sinistra continuerà a lottare affinché i diritti della comunità siano tutelati e i veleni siano definitivamente rimossi dal nostro territorio. Questa la nota a firma di Maria Pia Funaro, responsabile Ambiente Segreteria Regionale S.I. – coord. Regionale AVS; Alessia Alboresi portavoce regionale Europa Verdi – coord. Regionale AVS e Pasquale Pace segretario provinciale S.I. – Crotone. (redazione@corrierecal.it)